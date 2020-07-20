抗疫何價？英小型藥企一話有藥見效 股價即飆5倍

財經媒體彭博報道，英國小型製藥公司Synairgen宣稱，在該公司一項涉及220名受試者的臨床試驗中，接受該公司實驗藥物SNG001治療的新冠肺炎重症患者，其需要使用呼吸器否則死亡的可能性，和接受安慰劑(placebo)治療的患者相比，大幅減少79%，且接受SNG001治療的患者從疾病中完全康復的可能性，也超過安慰劑兩倍。

消息刺激Synairgen股價周一(20日)盤中爆升超過5倍，令年內股價一下子累飆5.2倍。

報道指出，Synairgen是由英國南安普敦大學(University of Southampton)的3位教授創立，曾研究SNG001對重度哮喘的療效，但在一項中期分析顯示，有少數接受SNG001治療的哮喘患者症狀嚴重惡化後，實驗隨後便終止，顯示SNG001的療效仍存有疑問。

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