調查：港六成創業者　不會將企業傳承給家族成員

永明金融集團的亞洲家族企業調查結果顯示，69%受訪的香港年輕企業家認為，家族企業的數量在未來將會減少，約六成受訪者認為，企業家會選擇出售企業而並非傳承給下一代。

該調查於2019年12月進行，收集來自印尼、香港、馬來西亞、菲律賓、新加坡和越南1,378個企業家的意見，並劃分為初創企業(0至5年)，成長型企業(6至10年)和成熟企業(超過10年)。

家族企業通常依賴一小撮的關鍵決策者來經營公司，相關領軍人物的健康和福祉對企業健康至關重要。幾乎所有受訪的香港企業家(98%)均表示，如果他們或他們公司的要員患上了疾病而喪失工作能力，將會對其業務造成嚴重影響。

香港大部分的初創企業(69%)和成長型企業(69%)的企業家預期，由家族控制的企業數目將會減少，因為更多公司日後將由家族以外的專業管理人員管理。相比之下，只有3%的香港成熟企業家預料這種情況會在未來數年發生。

此外，約60%的初創企業和成長型企業家認為，更多的企業創辦人會選擇在退休前出售企業，而並非交由子女接管。然而，只有6%的成熟企業家同意這種看法。

關於退休和繼任人計劃，幾乎所有(97%)受訪的香港家族企業家均有考慮退休計劃，88%的家族企業家已展開其繼任人計劃的部署。香港企業家(70%)的繼任人計劃的首要考慮是企業的生存和延續性，保存創辦人的優良傳統和聲譽是成熟企業的另一個首要目標(82%)。香港成熟企業家平均預計會在57歲退休，較初創企業家要遲9年。

永明金融亞洲區總裁Léo Grépin表示，家族企業是亞洲經濟的基石。在亞洲區域經營家族企業仍然有眾多優勢。不過，年輕一代的企業家對企業前景卻有不同的看法，他們寧願快速建立企業、將之出售、然後退休，而並非像過去那樣將企業傳承給家族成員。新型冠狀病毒疫情亦為企業帶來嚴峻的挑戰，使退休和繼任人計劃變得更複雜。

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