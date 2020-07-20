鬧拜登摧毀經濟！特朗普：他會在地上哭着找媽媽

外國傳媒報道，美國總統特朗普在接受訪問時被問到，如伐距離大選還有100天，但從現在來看，你是輸的一方時立刻反駁，表示自己沒有輸，稱這些是「假民調，而且2016年時民調更差(而我還是贏了)」。

在訪問後，特朗普再次攻擊民主黨對手拜登，稱其無法像自己一樣坐着接受完採訪，並說：「讓拜登像這樣坐着接受訪問，他會在地上哭着找媽媽。」並聲稱拜登會摧毀美國，「我要告訴你，如果拜登入主，經濟將會被摧毀，讓你們的稅收增加三倍」。

不過，目前的事實是，由於每周還有超過100萬名美國人加入失業行列，失業率仍然高於二戰後任何一次經濟衰退中所見的情況，因此，股市上漲不代表經濟成功。在7月15日發布的Quinnipiac民意調查中，接受調查的選民中半數表示，他們相信拜登更能管理經濟，45%的選民則支持特朗普，這是特朗普第一次在這個議題上輸給拜登。

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