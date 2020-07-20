庫存總值超美國兩倍　內地樓市正面臨「史詩級泡沫」？

新冠肺炎疫情威脅全球經濟，大量投資者持續將資金押注在內地樓市以求避險，擬透過「炒樓搵大錢」。然而，外媒引述經濟學家警告，中國正面臨「史詩級樓市泡沫」，其產生的資產泡沫目前更已超過本世紀首十年美國樓市的泡沫，規模逾400萬億港元！

據報，截至6月底止12個月，約1.4萬億美元(約10.92萬億港元)投資於中國樓市，已經超過美國房地產熱的頂峰時期，即每年約9,000億美元(約7.02萬億港元)投資。大行高盛數據顯示，去年中國住宅和開發商庫存總額更高達52萬億美元(約405.6萬億港元)，相當於美國住宅市場規模的兩倍。

不過，惹人關注的是，西南財經大學中國家庭金融調查(CHFS)研究顯示，疫情刺激已擁有物業的人對買樓需求上升，而尚未擁有任何物業的人的需求卻有所下降。德州農工大學經濟學教授、中國家庭金融領域專家甘犁接受外媒訪問時指出，內地投機需求正上升，因人們認為房地產投資較股市或者海外資產更安全，但此舉無疑等同是減少消費、增加儲蓄，將催生更大的樓市問題。

內地樓市於今年2月經歷短暫停頓後，在地方政府「發力」下快速回暖。官方數據顯示，上半年全國房地產開發投資按年增1.9%至6.27萬億元人民幣，成功扭轉首5個月的跌勢。商品房銷售額及銷售面積等指標仍處於下降區間，但跌幅已大幅收窄。

然而，自7月起，中國銀保監會再度發聲，嚴禁資金違規流入股市，違規投向房地產領域。多個樓市過熱的城市紛紛被「潑冷水」，杭州、東莞及寧波相繼收緊樓市調控，當中屢次出現「秒光樓盤」的深圳，調控更嚴厲升級。

信銀國際首席經濟師兼研究部總經理廖群指，當局近期升級調控，主因疫情後被壓制的需求釋放，致樓價上漲較快，當局需控制資產泡沫並防止新泡沫產生。而房地產市場需求一直強勁，料當局調控將續甚至加強。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷分析，疫情爆發後，國內貨幣政策轉向寬鬆，導致部分流動性流入房地產；至於地方政府為了緩衝疫情對經濟打擊，推出寬鬆的房策支持經濟，以致早前部分地方樓市大幅反彈。他指，疫情對經濟打擊仍在，料當局對房地產政策立場將為中性偏鬆，但年初大規模的寬鬆措施將不會重現。

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