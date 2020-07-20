樓價UPDATES：業主怯了 辣招盤滿3年即沽貨

新冠肺炎疫情轉差，部分辣招盤業主趁有利潤，持貨滿3年即沽貨，其中荃灣海之戀‧愛炫美錄首宗額外印花稅鬆綁成交，青衣盈翠半島也有同類買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌康怡花園B座低層12室，實用面積710方呎，三房連套房間隔，開價1,200萬元，放售半日即減至1,188萬元易手，實用呎價16,732元。

●鰂魚涌南豐新邨10座低層H室，實用面積570方呎，三房間隔，以840萬元售出，實用呎價14,737元。原業主於2004年7月以195萬元買入單位，持貨16年帳面獲利645萬元，升值逾3.3倍。

●柴灣杏花邨18座中層7室，實用面積453方呎，兩房間隔，成交價約768萬元，實用呎價16,954元，原業主2001年5月以約202萬元購入物業，是次轉售帳面獲利約566萬元。

●西半山瑧環低層D室，實用面積350方呎，開放式間隔，以980萬元易手，實用呎價28,000元，單位10年升值110萬元或約12.6%。

●北角柏傲山5座高層D室，實用面積596方呎，一房間隔，每月叫租36,000元，最後減租2,500元，以33,500元租出，實用呎租56.2元。

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九龍區

●奧運站君滙港5座高層B室，實用面積474方呎，兩房間隔，實用面積474方呎，開價980萬元，放盤一個月減價12萬元，以968萬元成交，實用呎價20,422元。

●西南九龍GRAND AUSTIN第2A座高層C室，實用面積595方呎，兩房連套房間隔，以1,650萬元放售，累減172萬元，終以1,478萬元連租約成交，實用呎價24,840元，較網上銀行估價1,596萬元低約7%。

●紅磡黃埔花園2期6座高層H室，實用面積466方呎，兩房間隔，以772萬元沽出，實用呎價16,567元，較同類型單位高峰期價低約7%。

●藍田康逸苑A座中層5室，實用面積650方呎，三房連套房間隔，未補價第二市場開價750萬元，終減至730萬元易手，實用呎價11,231元。

●長沙灣喜韻1座中層C室，實用面積506方呎，兩房間隔，以880萬元放售，放盤一個月減價22萬元，成交價約858萬元，實用呎價16,957元，低市價約3%。

●將軍澳中心9座中層F室，實用面積406方呎，兩房間隔，成交價725萬元，實用呎價17,857元。原業主於2015年3月以520萬元買入單位，持貨5年帳面獲利205萬元，升值約39.4%。

●將軍澳廣場1座中層D室，實用面積414方呎，兩房間隔，去年11月放盤開價800萬元，累減62萬元，以738萬元成交，實用呎價17,826元。

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新界區

●荃灣海之戀‧愛炫美錄首宗額外印花稅鬆綁成交，屋苑2B座高層A室，實用面積526方呎，兩房間隔，原叫價1,050萬元，減至1,025萬元獲承接，實用呎價19,487元。原業主於2017年7月以887.9萬元一手買入單位，持貨滿三年轉售，帳面獲利137.1萬元。

●元朗尚悅1座中低層G室，實用面積425方呎，兩房間隔，今年2月以600萬元放盤，累減24萬元，終以576萬元沽出，實用呎價13,553元。屋苑本月累錄13宗二手成交，現有約150個單位放售，叫價由498萬元起。

●元朗Grand YOHO第10座低層G室，實用面積710方呎，三房連套房間隔，叫價1,138萬元，減價18萬元，以1,120萬元沽出，實用呎價15,775元。屋苑本月暫錄6宗成交，平均實用呎價約16,097元。

●馬鞍山嘉華星濤灣2座中層A室，實用面積540方呎，兩房間隔，開價900萬元，放盤一星期，減至845萬元易手，實用呎價15,648元。

●沙田第一城6座中層B室，實用面積819方呎，三房連套房間隔，以1,220萬元易手，實用呎價14,896元。原業主於2009年以455萬元購入單位，持貨11年帳面獲利約765萬元。

●大埔中心21座高層E室，實用面積325方呎，兩房間隔，以506萬元易手，實用呎價15,569元。

●青衣區於過去周末錄7宗成交，其中翠怡花園連錄3宗買賣，包括3座中層H室，實用面積443方呎，兩房間隔，上月叫價680萬元，累減25萬元後，以655萬元售出，實用呎價14,786元。

●青衣盈翠半島5座高層A室，實用面積769方呎，三房連套房間隔，單位於三年辣招期屆滿後，於今年5月以1,550萬元放售，最後累減152萬元，以1,398萬元易手，實用呎價18,179元。原業主於2017年4月以1,200萬元買入單位，現轉手帳面獲利約198萬元。

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