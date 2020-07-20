夜市UPDATES：美股道指早市跌140點　港股夜期高水

全球新冠肺炎疫情再引起憂慮，市場關注美國新一輪刺激政策，美股道指早市下探，目前報26,532點，跌139點或0.52%；標指報3,224點，跌0.2點或0.01%；納指報10,577點，升73點或0.7%。

港股期指夜市報25,119點，升102點，高水61點。阿里巴巴旗下、支付寶母公司螞蟻集團宣布，在港交所和上交所科創板尋求同步發行上市，阿里巴巴於美股股價較港股周一(20日)收市高約2%。

美國科技股表現回穩，除Facebook外，亞馬遜升3%，Netflix、Google母公司Alphabet和微軟等主要科技股均升約1%。

美國單日新增確診病例已超中國內地累計報告確診病例數，美國銀行表示，投資者對美國疫情的第二波爆發不應盲目樂觀，又指其他國家的經驗表明，實行長期封鎖可能是控制疫情的必要條件。

事實上，美國疾控中心已宣布將原定於7月24日到期的禁航令延長至9月底。美國的主要郵輪公司已經取消了9月15日之前的開航計劃。

美國國會結束超過兩周的休會期，議員們將回來開始討論另一輪刺激方案，分析稱，這是美國總統特朗普與國會共和黨盟友在11月份大選之前，防止疫情導致經濟進一步蕭條的最後機會。刺激方案的許多細節問題仍有待商討，消息指一位消息人士稱，共和黨議員在法案中提出撥付250億美元新資金，以幫助各州進行病毒檢測和追蹤，但特朗普政府並不認同。特朗普還堅持希望推行薪俸稅減免，但兩黨對此均態度冷淡。

【21:30】關注美國和歐盟的刺激方案進展，美股周一(20日)早段好淡爭持，道指升21點，至26,693點；納指升30點，至10,539點；標指升4點，至3,229點。

美國能源公司雪佛龍同意以約50億美元收購同業Noble Energy，是新冠肺炎疫情爆發以來業界最大宗併購案。雪佛龍股價早段跌0.9%至86.39美元；Noble股價漲8.1%至10.44美元。

傳華特迪士尼加入杯葛Facebook(Fb)的行列，將減少在Fb投放廣告。Fb股價早段跌0.7%至240.31美元。

外電引述消息報道，eBay正磋商將分類廣告業務出售予挪威電商Adevinta，以重新聚焦於核心的拍賣業務，作價約90億美元。eBay股價早段升0.7%至58.54美元。

高盛和Jefferies雙雙上調網購巨人亞馬遜的目標價至3,800美元，是華爾街最牛，主要受惠今年網購開支增加。亞馬遜股價早段升1.9%至3,020.29美元。

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