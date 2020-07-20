【全城勁劈】二手業主「跪低」　乍現低市價沽貨潮

新冠肺炎在香港各區爆發，全城不少二手業主「跪低」劈價百萬以低價出貨。其中西南九龍GRAND AUSTIN兩房單位，減價172萬港元，以1,478萬元獲承接，成交價比估價低達7%。馬鞍山嘉華星濤灣一個中層戶減價至低市價約5%售出，做價845萬元重返5個月前水平。

【西南九龍】

中原胡鴻洲表示，受疫情影響，西南九龍有意沽貨業主，近日都擴大議價空間，議幅增至5至8%，如上述GRAND AUSTIN第2A座高層C室，實用面積595方呎，最初以1,650萬元放售，近日減價至1,478萬元，獲投資者無睇樓下連租約購入，呎價24,840元。

同區新樓匯璽劈幅更明顯。市場消息透露，該盤1B座一個中層單位，實用面積532方呎，開價1,600萬元，減至1,240萬元沽出，減幅達360萬元或22.5%，呎價23,308元。資料顯示，原業主持貨約3年，帳面僅升值不足6%，料近平手離場。

至於鄰近天璽星鑽璽一個中層三房單位，曾叫價3,200萬元，近日已降價至3,000萬元，傳有買家出價2,800萬元洽購。而對下一層同室單位，2017年成交價已達2,880萬元。

【青衣】

傳統住宅區二手業主亦接受現實，減價成交湧現。中原楊麗珍稱，青衣盈翠半島5座中高層A室，實用面積769方呎，望海景，辣招期滿後，於5月放盤叫價1,550萬元，隨後已降價至1,500萬元，終再劈至1,398萬元轉手，期內累積減幅約9.8%，呎價18,179元。

她亦稱，區內二手放盤叫價有調整，周末兩日連錄7宗買賣。而政府應撤辣令二手樓盤源增加，另一方面可讓有需要業主隨時套現，樓市成交量亦會向上。

【馬鞍山】

馬鞍山二手市過去周六、日亦錄至少11宗買賣，世紀21奇豐莊瑞生指，區內嘉華星濤灣2座中層A室，實用面積540方呎，開價900萬元，無樓睇下，減價至845萬元售，呎價15,648元，低市價約5%，重返5個月前水平。現時該區業主叫價，至少可有3%議幅，但睇樓量依然不多。

【大埔】

同屬新界東大埔豪宅亦劈價。市場消息稱，滌濤山15座高層單位，連雙車位開價1,450萬元，傳剛售1,270萬元。據了解，同項目同座一個連天戶同室單位，上月做價達1,750萬元，雖然是次只屬標準戶交投，但做價相差480萬元。

【紅磡】

此外，藍籌價格亦難敵疫市。中原吳國豪表示，紅磡黃埔花園2期6座高層H室兩房戶，實用面積466方呎，獲收租客以772萬元購入，呎價約16,567元，做價比同類型單位高峰期間低約7%。

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