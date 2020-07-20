投資者佳音！牛津大學疫苗結果令人鼓舞

財經媒體彭博報道，牛津大學與阿斯利康聯合研發的新冠疫苗，在早期人體試驗中顯示出令人鼓舞的結果，表明相關研發取得進展。

這項研究的組織者稱，該疫苗提高了針對新冠病毒的保護性中和抗體和免疫T細胞水平。研究結果於周一(20日)發表在《刺針》(內地稱《柳葉刀》)醫學雜誌上。

牛津大學Jenner Institute院長Adrian Hill接受採訪時說：「我們看到非常好的免疫反應，而且不僅是中和抗體，T細胞也是如此，我們正在刺激免疫系統兩邊都做出反應。」

研究結果將受到密切關注。自今年早些時候爆發新冠疫情以來，全球各國政府都在尋求結束這場已造成60多萬人死亡並引發經濟動盪的大流行病。另一家進度領先的公司Moderna Inc.上周發布的結果顯示，其疫苗在早期試驗中提高了抗體水平。

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