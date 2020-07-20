美白手興家富豪：股民目前唯一賺錢途徑是「套現離場」

外國傳媒報道，美國著名億萬富豪、真正由無到有的知名白手興家企業家Mark Cuban警告，目前股市由3月底開始的巨大升浪令他回想起1990年代末期的科網泡沫。

他說：「在某程度看，今次不同的是升浪是由美國聯儲局及其所引入的流動性，以及隨之而來的金融資產通脹引致，但從更大的角度來看，它與1990年代末期的科網泡沫十分類似。」

他又說：「我的18歲侄女問我應該投資哪些股票，因為她的朋友每天賺30%，而其他人只是隨機地問我應該投資甚麼股票，重點是他們從來沒有看過股票。」他警告，目前每個人都是「牛市」中的天才，每個人都在賺錢，因為獲得了聯儲局的支持，這會吸引那些本來不會參與的人。

就此，他告訴侄女，目前在股市上賺錢的唯一途徑是「套現離場」，「別貪心」！他說：「我們突然之間處於泡沫之中，泡沫已過了幾個月，有時候很難有耐心等入市，尤其意識到仍然有很多錢在股市角逐。」

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