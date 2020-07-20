新冠疫苗競賽白熱化 Moderna挫17%
2020年07月20日 22:46
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（中新社圖片）
新冠肺炎疫苗競賽公司之一，生物技術公司Moderna Inc.股價一度跌逾17%，目前跌幅收窄至9%，此前多家藥廠表示，同類產品研發取得進展。Moderna上周發布的結果顯示，其疫苗在早期試驗中提高了抗體水平。
牛津大學與藥廠阿斯利康聯合研發的新冠疫苗，在早期人體試驗中顯示出令人鼓舞的結果，表明相關研發取得進展。這項研究的組織者稱，該疫苗提高了針對新冠病毒的保護性中和抗體和免疫T細胞水平。研究結果於周一(20日)發表在《刺針》(內地稱《柳葉刀》)醫學雜誌上。
另外，康希諾生物(06185)的實驗性疫苗同在《刺針》發布的一項研究表示，疫苗被證明是安全的並引起了人體的免疫反應。但該文作者強調，接種疫苗後沒有參與者暴露於SARS-CoV-2病毒，因此，這項研究無法確定候選人是否可以有效地預防感染。報道指，上述研究結果鞏固了康希諾生物在疫苗競賽中的領先地位。
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