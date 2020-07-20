閱文集團發盈警　料6個月盈轉虧

新麗傳媒屬集團附屬公司在中國從事電視劇、網絡劇及電影製作及發行；集團收購新麗傳媒時設定獲利計酬機制下的獲利計酬代價預計調減，導致報告期的淨虧損預計減少13億元至17億元。此外，新麗傳媒本報告期的收入及經營業績基於下文所述原因未達集團預期。

目前中國內地影視行業受宏觀環境的影響正持續深度調整，全行業備案、開機、上線項目數量下滑，且部分單體項目利潤較預期減少。此外，新型冠狀病毒疫情的爆發對宏觀經濟產生了持續影響，中國內地影視行業受到了較大衝擊，影視製作延期和上映時間待定。面對這些壓力，新麗傳媒的影視項目整體周期變長，不確定性增加。

集團根據已經識別出的資產減值迹象對新麗傳媒相關的今年6月30日的商譽和商標權等進行了初步評估。董事會認為，新麗傳媒包括商譽及商標權在內的資產組可收回金額低於其帳面價值，商譽及商標權將會出現減值。與此同時，集團預計新麗傳媒今年的業績無法達到預期，將會觸發收購協議條款下新麗傳媒管理團隊作為賣方的獲利計酬代價的調減，部分抵銷了商譽及商標權減值對集團的財務業績影響。

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