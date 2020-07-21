東方日報B1：港版納指下周出爐　「ATMX」佔比逾三成

追蹤在港上市的科技企業表現的「港版納指」即將出爐，成分股包括俗稱「ATMX」的阿里巴巴、騰訊控股、美團點評及小米集團。

該指數公布前，阿里、騰訊及小米昨逆市升0.34%、0.29%及2.06%，惟美團則跌1.41%。該公司副行政總裁巫婉雯期望，新指數能成為繼恒生指數及恒生中國企業指數後另一旗艦指數，以反映在香港上市的科技或創新領域龍頭企業的表現，為市場帶來新的推動力。

該公司董事兼研究分析主管黃偉雄指，科技板塊於大市市值的佔比由2017年的14.6%，增加至今年的33.2%；科技板塊於大市成交額佔比，亦由2017年的16.3%，升至27.6%。近期每日十大成交股份常見科技股的身影。

該指數主要涵蓋與科技主題高度相關的香港上市公司，包括網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼業務五大行業。經篩選後，市值最大的30隻股票將被納入成為指數成分股。

而指數追蹤亦以來港作第二上市的中資概念股或計劃來港上市的獨角獸企業為目標。黃氏指，雖然部分企業市值遠拋離其他科企，但每隻成分股權重以流通市值加權計算，上限定為8%，當中已考慮到可投資性。至於部分股份權重超過8%，他解釋，指數成分股每季進行檢討，完成後會重新平衡，繼而股價變動所致。若成分股權重上限與恒指及國指「睇齊」為10%，市值首數名比例會很重，日後或按實際需要再調整。

而該指數更設有快速納入機制，容許新上市的大型科技企業適時地被納入指數。黃氏指，若該新上市的科企於首掛當日，收市市值在現有指數成分股中排名前十名，即可以在上市後第十個交易日後獲納入，否則要待下一次季檢。

截至今年7月17日為止，恒生科技指數過去五年累積回報率達128.66%，其中今年升45.5%；恒生綜合指數五年回報率僅為14.29%，其中今年跌2.44%。另因科技公司普遍估值較高，恒生科技指數市盈率高達45倍，遠超恒生綜合指數的12倍。

巫婉雯透露，自新指數風聲傳出後，陸續收到基金公司查詢，冀能盡快推出相關的ETF(交易所買賣基金)。交銀國際互聯網分析師谷馨瑜亦料，各基金公司將推出與指數掛鈎的產品如ETF，便利國際投資者投資科技股份，繼而吸引資金流入。

谷氏亦指，目前新經濟股的增長動力顯著，其業務收入和盈利能力持續提升，加上獲納入「港版納指」，其估值應持續提升。

星展香港高級投資策略師李振豪則指，「港版納指」納入不少同股不同權及第二上市的股份，對香港市場是新鮮事，未來將有更多被動型基金及ETF的資金選擇追蹤科技指數表現。

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