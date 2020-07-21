國泰曾挫逾半成　創19年新低

受累於國泰預計今年上半年將巨額虧蝕約99億元，母公司太古上周五(17日)已宣布預期應佔虧損約45億元，當日已拖累太古股價跌至低見39.8元，周一太古股價繼續受壓，再跌至38.6元低位，收報40.1元，盤中及收市價均創2009年3月中以來新低。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，新一波新冠肺炎疫情在本地沒有受控迹象，投資者亦一早已知國泰這一類航空公司經營困難，故疫情一日不退，其股價都難以反彈。加上市場有很多其他股票可選，「無人會同佢(國泰)守，造成額外的沽壓」。

事實上，國泰於上周五指出，今年上半年的預期虧損，包括約24億元的資產減值支出，主要涉及16架不大可能於2021年夏季前重投實質服務的航機，以及若干航空服務附屬的資產。而是次預計的中期虧損淨額正由核數師審閱，可能會被調整。

至於母公司太古，熊麗萍認為，一方面由於國泰在太古收入貢獻佔比大而令母企受拖累，另方面也因為太古的收租物業本身亦受疫情影響而需要減租，此外海洋部門、飲料部門等盈利今年亦難以看好。

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