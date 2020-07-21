歐股個別發展　Natixis急挫逾7%

歐洲股市周一(20日)個別發展。英國富時100指數收報6,261點，跌28點或0.46%；法國CAC指數收報5,093點，升23點或0.47%；德國DAX指數收報13,046點，升127點或0.99%。

醫療科技公司Koninklijke Philips最新業績好過市場預期，刺激該公司股價收漲5.3%。

法國商業銀行Natixis股價急跌7.43%。有報道指，該行股東BPCE不計劃提出收購要約，以買入該行更多股份。

歐洲各國分歧恐為經濟復甦帶來障礙，歐盟領導人未能就擬議的7,500億歐元復甦基金規模和組成達成共識，而下一個歐盟長期預算會談預計在周一恢復。

財經媒體彭博引述兩名官員透露，令歐盟龐大一籃子刺激計劃的談判陷入僵局的4個歐盟成員國政府，準備同意計劃中的關鍵部分。這計劃旨在重啟該地區的經濟。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626