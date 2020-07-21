美股收市：道指微升8點　納指創新高

新冠肺炎疫苗研究有正面進展，帶動美國股市周一(20日)做好，其中以科技股為主的納指創出收市新高。道指全日好淡爭持，收報26,680點，升8點或0.03%；標指收報3,251點，升27點或0.84%；納指收報10,767點，升263點或2.51%，創收市新高。

美國國會結束超過兩周的休會期，議員們將回來開始討論另一輪刺激方案，分析稱，這是美國總統特朗普與國會共和黨盟友在11月份大選之前，防止疫情導致經濟進一步衰退的最後機會。

刺激方案的許多細節問題仍有待商討，消息引述一位消息人士稱，共和黨議員在法案中提出撥付250億美元新資金，以幫助各州進行病毒檢測和追蹤，但特朗普政府並不認同。特朗普還堅持希望推行薪俸稅減免，但兩黨對此均態度冷淡。

美國科技股表現回穩，蘋果公司創收市新高，升211%，收報393.43美元。Netflix、Facebook全日均升約1%；亞馬遜急升7.93%，收報3,196.84美元。

外電引述消息報道，eBay正磋商將分類廣告業務出售予挪威電商Adevinta，以重新聚焦於核心的拍賣業務，作價約90億美元。eBay股價收報58.47美元，升0.58%。

阿里巴巴旗下、支付寶母公司螞蟻集團宣布，在港交所和上交所科創板尋求同步發行上市，阿里巴巴美股收報254.81美元，升3.09%。

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