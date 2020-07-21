貝萊德：看好歐洲股票　發展中市場風險惹憂

外媒報道，貝萊德投資研究所(BlackRock Investment Institute)稱，押注全球經濟復甦的最佳途徑是歐洲股票，因為新一波新冠肺炎疫情風險使發展中經濟體的股票風險過高。

貝萊德策略師Mike Pyle、Elga Bartsch、Scott Thiel和Beata Harasim及其團隊發表報告表示，歐洲「公共衛生設施基礎良好，易於受全球經濟回暖影響，並且有更多政策刺激空間。我們認為，與傳統的增長受益者新興市場相比，歐洲股票提供了更好的風險回報水平。」

貝萊德表示，儘管新興國家應對疫情的能力各異，但大多數國家缺乏歐洲那樣有助於實現復甦的醫療服務和疫情控制能力。自4月以來，歐洲已開發國家的感染率有所下降，與此同時，拉丁美洲和非洲新病例卻激增。

報告寫道，歐洲的貨幣和財政政策比新興市場更具支持性，新興市場的政策空間有限，並且「為因應更多的財政或貨幣刺激，而可能提升利率並使貨幣貶值」。

貝萊德籲減持除北亞之外發展中經濟體的股票，因「質量偏好」而看好美國股票，但提到包括財政刺激措施減弱和大選在內的風險。

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