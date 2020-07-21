華爾街地位恐不保！調查指企業考慮將職位搬離紐約

外媒報道，由企業行政總裁組成的有影響力組織Partnership for New York City聘請了10多家諮詢公司進行了一項關於新冠肺炎疫情影響經濟的研究，發現由於在家工作趨增，加上紐約市對金融和專業服務行業的員工需求減少，促使一些企業考慮將在紐約市的布局至少削減20%。

該研究發現，約4分之1的辦公室僱主打算至少將布局削減5分之1，約16%的僱主預計將把職位遷離紐約市。

這項調查是在5月份進行的，周一發布的調查結果顯示，企業還預期今年夏季只有10%的員工會重返辦公室工作，至今年底時預料只有40%的員工會重返辦公室。

該研究估計，紐約州的經濟產出將下降7%，未來兩年市和州稅收損失可能超過370億美元；至於今年，紐約市經濟可能萎縮多達13%。

該報告的結論是，健康以外的首要大事應該是幫助小型企業和少數族裔持有的企業；改善線上教育和職業培訓；提供經濟住屋條件；改革預算和稅收；以及推進可再生能源、數碼基礎設施和貨運優化。

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