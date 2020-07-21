康希諾生物發表重組新冠病毒疫苗臨床試驗研究結果論文

康成年人中的免疫原性和安全性：一項隨機，雙盲，安慰劑對照的II期試驗」，關於重組新型冠狀病毒疫苗(腺病毒載體)(Ad5-nCoV)臨床試驗II期研究結果的研究論文已發表於「柳葉刀」。

該臨床試驗研究共招募603名志願者，並在今年4月11至16日之間進行嚴格的篩查。508名合格受試者(50%男性，平均年齡39.7歲，SD12.5)同意參加臨床試驗，並隨機分配到疫苗組(1×1011病毒顆粒劑量組，253人和5×1010病毒顆粒劑量組，129人)，或者安慰劑組(126人)。在疫苗1×1011病毒顆粒劑量和5×1010病毒顆粒劑量組，28天時，RBD特異性的ELISA抗體滴度的峰值是656.5(95% CI置信區間，575.2-749.2)和571.0(95% CI，467.6-697.3)，血清陽轉率分別為96%(95% CI，93%-98%)和97%(92%-99%)。

兩個劑量組都誘導明顯的中和新冠病毒SARS-CoV-2的中和抗體反應，1×1011 VP和5×1010 VP劑量組的GMT分別為19.5(95% CI，16.8-22.7)和18·3(95%CI，14.4-23.3)。在1×1011病毒顆粒劑量組253人中有227人，佔比90%(95% CI，85%-93%)，以及5×1010病毒顆粒劑量組的129中有113人，佔比88%(95% CI，81%-92%)觀察到了特異性的γ干擾素酶聯免疫斑點陽性結果。在1×1011和5×1010病毒顆粒劑量組分別有24人(9%)以及1人(1%)出現嚴重不良反應事件；但整個臨床試驗沒有出現嚴重不良反應。

Ad5-nCoV由公司與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發。Ad5-nCoV採用基因工程方法構建，以複製缺陷型人5型腺病毒為載體，可表達新型冠狀病毒S抗原，擬用於預防新型冠狀病毒感染引起的疾病。

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