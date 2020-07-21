【專家點評】中國銀河國際：建築股受惠行業升勢

今年首5個月，全國固定資產投資總值達到19.92億元人民幣，按年下跌6.3%，降幅較1至4月收窄4個百分點。其中，房地產開發投資4.6萬億元人民幣，按年下跌0.3%，下跌幅度較1至4月收窄3%；基礎設施投資(不包括電力投資)按年下降6.3%，下降幅度較1至4月收窄5.5%。

同期，全國水泥生產量7.69億噸，按年下降8.2%，下降幅度較第一季度收窄15.7%，5月當月水泥產量2.49億噸，按年增長8.6%，創水泥單月產量歷史新高。1至4月，全國水泥行業實現收入2,332億元人民幣，按年下降13%，降幅較第1季度收窄8.7%，利潤總額353億元人民幣，按年下降18.1%，下降幅度較第1季度收窄12.8%，4月份水泥行業實現主營業務收入936億元人民幣，按年增長4.4%，利潤177億元人民幣，按年增長0.6%，實現由負轉正。

6月以來，內地大範圍強降雨令水泥需求受到制約，致水泥價格下跌。根據中國水泥網數據，截至6月底為止，水泥價格較3月底下跌4.73%。從分區看來，與去年相比，東北和西南地區按年大幅下跌，平均降幅為10.81%，華東地區有所下跌，幅度為2.3%；華北地區微跌0.78%，西北和中南有所上漲，漲幅分別為1.92%及4.36%。

北方農忙及南方雨季導致第2季度水泥價格下跌，7月中下旬預計南方地區梅雨季節將陸續結束，在基建投資、地產投資需求推動下，行業後續將進入季節性旺季，水泥價格將逐步回升。

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