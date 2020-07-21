【市前重點睇】納指飆263點　白銀期貨漲逾2%

●美匯指數企95.83，離岸人民幣(CNH)升上6.98，港匯見7.752，圓匯處107.24，歐元漲至1.1452，英鎊報1.2661。金價見1,817美元。布油企43.28美元，紐油報40.65美元。道指期貨下跌。

-阿里巴巴旗下、支付寶母公司螞蟻集團宣布，在港交所和上交所科創板尋求同步發行上市，阿里巴巴美股收報254.81美元，升3.09%。

●華爾街地位恐不保！調查指企業考慮將職位搬離紐約。

●港股ADR指數收報25,267點，升209點或0.83%。

●即月恒生指數夜期收報25,247點，升230點，高水189點，成交17,361張。

●紐約8月期油收報每桶40.8美元，升0.21美元或0.52%；布蘭特9月期油收報每桶43.28美元，升0.14美元或0.32%

●紐約8月期金收報每安士1,817.4美元，升7.4美元或0.4%。

●紐約9月白銀期貨收報每安士20.192美元，升43美仙或2.2%，創自2016年8月以來收市新高。

-貝萊德：看好歐洲股票，發展中市場風險惹憂。

●英倫銀行首席經濟學家Andy Haldane表示，新冠肺炎疫情必定對經濟造成「長期的疤痕」，而其中兩個主要的長遠經濟損傷是商業投資和活力下降，以及高失業率消耗了勞動市場的技能。

●蘇格蘭皇家銀行：8成員工將在家工作至明年，涉5萬人。

●閱文集團發盈警，預期截至今年6月30日止6個月由盈轉虧，主因是集團預期出現的商譽及商標權減值37億至47億元人民幣，該商譽及商標權產生自集團於2018年收購新麗傳媒。

●連衰9個月！港失業率飆至6.2%，外媒憂社會問題惡化。

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