【市前重點睇】納指飆263點 白銀期貨漲逾2%
2020年07月21日 07:42
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●美匯指數企95.83，離岸人民幣(CNH)升上6.98，港匯見7.752，圓匯處107.24，歐元漲至1.1452，英鎊報1.2661。金價見1,817美元。布油企43.28美元，紐油報40.65美元。道指期貨下跌。
●道指收報26,680點，升8點或0.03%；標指收報3,251點，升27點或0.84%；納指收報10,767點，升263點或2.51%，創收市新高。 https://bit.ly/2OKgv37
-阿里巴巴旗下、支付寶母公司螞蟻集團宣布，在港交所和上交所科創板尋求同步發行上市，阿里巴巴美股收報254.81美元，升3.09%。
●華爾街地位恐不保！調查指企業考慮將職位搬離紐約。
●港股ADR指數收報25,267點，升209點或0.83%。
●即月恒生指數夜期收報25,247點，升230點，高水189點，成交17,361張。
●紐約8月期油收報每桶40.8美元，升0.21美元或0.52%；布蘭特9月期油收報每桶43.28美元，升0.14美元或0.32%
●紐約8月期金收報每安士1,817.4美元，升7.4美元或0.4%。
●紐約9月白銀期貨收報每安士20.192美元，升43美仙或2.2%，創自2016年8月以來收市新高。
●英國富時100指數收報6,261點，跌28點或0.46%；法國CAC指數收報5,093點，升23點或0.47%；德國DAX指數收報13,046點，升127點或0.99%。 https://bit.ly/2E3Iust
-貝萊德：看好歐洲股票，發展中市場風險惹憂。
●英倫銀行首席經濟學家Andy Haldane表示，新冠肺炎疫情必定對經濟造成「長期的疤痕」，而其中兩個主要的長遠經濟損傷是商業投資和活力下降，以及高失業率消耗了勞動市場的技能。
●蘇格蘭皇家銀行：8成員工將在家工作至明年，涉5萬人。
●閱文集團發盈警，預期截至今年6月30日止6個月由盈轉虧，主因是集團預期出現的商譽及商標權減值37億至47億元人民幣，該商譽及商標權產生自集團於2018年收購新麗傳媒。
●港版納指下周出爐，「ATMX」佔比逾三成。 https://bit.ly/2WEE0yS
●連衰9個月！港失業率飆至6.2%，外媒憂社會問題惡化。
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