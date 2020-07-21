【專家點評】陳蓓敏：險企政策利好　留意呢隻內險股…

美股表現穩定，上上落落仍貼着高台，投資者全面無視病毒數據增加。本周將有多間重磅企業公布業績。歐盟召開峰會，因各國取態不同，對設立「恢復基金」振興經濟方案，未能達成協議。歐美皆面對經濟呆滯局面。全球各國加快研製疫苗，上周五眼盟國其中三國英、美、加指控俄羅斯黑客盜取病毒疫苗研究，俄方否認指控。各方龍爭虎鬥力爭另一重要利益據點。

正當各界估算中國大牛市來臨之際，上證指數卻反其行向下調整，由3,400直下3,200水平，恒指也跟隨會落，失守25,000關口。剛過去周末，香港確診數據日日上升，政府嚴陣以待，以相應措施面對疫情。中國14億人口，疫情整體上已受控。香港卻見反彈，內外怨聲載道，經濟短線再受創。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。筆者及其客戶持有中國人壽)

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