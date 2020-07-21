【股民熱話】港股真正大劫可能在9月？

港股在兩萬五千點整固，唔少股民上周減完貨之後，未敢輕舉妄動。事實上，市況急升後有回吐，及時檢討倉位，適量減磅以控風險，有其必要。之不過，係咪要去到全面抽身離場，又未必，皆因預期7至8月市況都有波幅可炒，直到9月，港股才會遇上真正的大劫！

之所以有以上判斷，出於兩個原因。第一，是出於對內地經濟的判斷。

今年首季內地經歷新冠肺炎疫情打擊，到疫情控制，又面對全球其他多地經濟受疫情打擊，拖累外部需求，延誤經濟復甦。繼而是年中以來的大洪水，令內地多現洪水之患。據官媒所指，單是南方洪澇災害，已導致逾600億元人民幣的經濟損失，全國計損失更甚！

洪災肆虐，農作物受災無可避免，加上大量房屋倒塌，生產亦會受到影響。雖然，災後重建有望帶動新的固定投資，惟到底7月以來內地股市飆升，是否已反映此因素，則見仁見智。

第三季內地經濟既要面對疫情反彈風險、天災，又要面對來自美國的經貿爭議，太多難以控制的不明朗因素，故政策上更需要一個活躍的A股市場，來作為吸引外資、挺住內部需求，並向企業提供融資平台。故短期A股升得太快而回吐，但該並未有影響官方主導的A股「健康牛」劇本，短期政策對股市是「有保有壓」。中資股佔比達六至七成的港股，短期應可受惠中國資產價格整固回穩，7、8月仍不缺波幅可炒，惟到9月後，外部風險又會上升，屆時或再現大變局。

第二個原因，是出於對美國形勢的考慮。

美國總統特朗普選情不樂觀，相信在11月前，會用盡方法爭取選票，而當中一張「王牌」，依然是「中國牌」。由於特朗普已簽署《香港自治法案》，美國國務院要在法案生效90日內向國會提交報告，列出制裁對象，預計呢件事會在9月內有重大進展，一來9月剛好亦是香港選舉月(如沒有延期)，時間上「貼題」；二來正好為特朗普選情造勢，若7、8月太早出手，未必捱到去11月大選期。

是故，時間上，暫時7、8月，都會是相對安全，但愈近9月，就會愈緊張。即使內地已留有餘地，準備屆時有更多中企會來港上市，但能否完全抵銷美國的動作，太多未知數。故仍留在魚缸的，炒還炒，愈近9月，繼續參與的話，就要抱着隨時要斬纜的心理準備，好自為之。

東網財經專欄作者 帥哥

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