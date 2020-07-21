【專家點評】古勝：中國人壽仲追唔追？

A股尋日升3%，不過港股冇跟到，仲一度跌至24,766點，最終跌幅縮窄收報25,057點。雖然恒指仍然受制月初以來的降軌，但過去三個交易日都喺25,000關爭持再企穩，似乎暫時見底，再配合A股回升、恒指公司將於下周推出科技股指數及螞蟻集團將於香港及上海上市等消息刺激。老古雖然中長線有所保留，但短線都係唔好睇得太淡，最起碼唔沽得，進取者可以考慮炒股唔炒市。

東網財經專欄作者 古勝

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