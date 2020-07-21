【專家點評】陳正犖：內地網購維持高增長

內地零售銷售表現遜預期，成為A股近期調整的其中一條導火線。整體零售銷售仍然萎縮叫人失望，但要留意當中的網上零售銷售繼續交出功課，1至6月內地網上零售銷售淨額按年增長7.3%至5.15萬億元人民幣，我們推算當中6月網上零售銷售額達1.13萬億元人民幣，按年增長18.6%，高於5月14.7%的升幅。1至6月網上實物商品銷售總額為4.35萬億元人民幣，按年增長14.3%，這意味着6月網上實物商品銷售按年增長加快至25.2%，亦高於5月22%的升幅。

「6.18促銷」期間電商平台交易額穩固增長，我們認為6月整體網上零售額增長了18.6%，網上實物商品銷售增長25.2%，表現穩健，亦符合預期。網上食品銷售增長加快表明，消費者購買食品行為持續轉型至網上，網上家電銷售增長加快亦暗示，年中促銷活動有效刺激需求。我們維持看法，網上食品銷售年初至今增長38.8%，是第二季電子商務龍頭股份業務的正面指標。

內地整體經濟方面，我們預測第三季經濟按年增長逐步升至5.5%，第四季或達6.3%，維持全年增長預測2.4%，不過復甦步伐或不平均，政策強勁推動基建投資，加上房地產投資持繽展現抗跌力，固定資產投資增長或加快。

另一方面，居民收入增長放緩，而且面對未來經濟不確定性，或持續抑遏消費者開支。營商環境仍被陰霾籠罩，中美緊張關係繼續升溫，企業的資本開支亦不太可能從上半年嚴重收縮中明顯反彈。由於全國人大會議之前延遲至5月下旬舉行，財政刺激措施出台亦相應延遲，第三季投放的直接財政赤字開支或達2萬億元人民幣，有助刺激內需。

財政政策或在提振經濟方面起主導作用，但貨幣政策亦會保持寬鬆，我們預測下半年內地或再減兩次存款準備金率，每次減幅料達0.5個百分點，亦有望第三季再調低中期借貸便利利率20個基點，以滿足今年整體新增貸款達20萬億元人民幣，整體社會融資規模增加30萬億元人民幣的目標，鞏固經濟復甦。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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