亞洲股市：日股升逾百點　澳股漲1%

亞洲主要股市向好，日本、南韓及澳洲股市分別升約0.5%至1%。

日本日經225指數升132點或0.59%，報22,850點。

據日經未述消息報道，日本政府計劃連續第二個月上調經濟評估。7月報告將反映日本經濟正在觸底反彈的觀點。政府還預計出口、產量已經開始觸底反彈。日本內閣辦公室定於周三(22日)發布7月份報告。

另外，日本6月消費物價指數(CPI)(除生鮮食品及能源)按年增長0.4%，符合預期，前值升0.4%。CPI按年增0.1%，與預期相同，前值升0.1%。CPI(除生鮮食品)按年持平，預期跌0.1%，前值跌0.2%。

南韓首爾綜合指數升16點或0.77%，報2,215點。

南韓7月1至20日出口按年下滑12.8%，其中晶片出口跌1.7%；進口跌13.7%。期內，對中國出口按年跌0.8%，對美國出口跌2.4%。

澳洲股市升61點或1.02%，報6,062點。

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