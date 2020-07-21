【專家點評】林嘉麒：國策利好　大市回穩

恒指上周「五連陰」，實際跨周「六連陰」，投資氣氛轉弱一度明顯。上周A股突然冷卻是主因之一，香港疫情擴散令大市跌勢火上加油。慶幸A股回勇，低位反彈力有勢，而且多個消息圍繞舊經濟，對A股尤其是滬綜指有一定支持，而港股短期或可重新靠A股回穩。

首先，重磅消息是銀保監會發布《關於優化保險公司權益類資產配置監管有關事項的通知》。其中焦點為，險資配置權益類資產最高可佔到上季末總資產的45%，A股投資者認為可帶來巨額長線資金，對目前調整中的A股無疑是強心針。截至今年三月底，險資權益類可配置資產將增加3.3萬億。據估計，預計今年險資權益投資增量約在4,500億元人民幣。理論上，中長線資金將持續流入A股市場。不過，據悉《通知》亦有條件，根據保險公司償付能力充足率、資產負債管理能力及風險狀況等指標而行。

投資板塊方面，亦不乏亮眼的消息。據報道，中共中央政治局常務委員會上周召開會議，研究部署防汛救災工作。會議強調，要全面提高災害防禦能力，堅持以防為主、防抗救相結合，把重大工程建設、重要基礎設施補短板、城市內澇治理、加強防災備災體系和能力建設等納入「十四五」規劃中統籌考慮。這是近期少見的基建相關的國策消息。

另外，國家住房和城鄉建設部大力推動，內地多間銀行已分別簽署戰略合作協定，預計未來五年內將向5省9市共提供4,360億元人民幣貸款，重點支持市場力量參與的城鎮老舊社區改造項目。兩消息帶動水泥、基建相關股份在成交配合之下大升。

儘管港股昨日在指數走勢未能跟隨A股全日做好，惟個別板塊資金流入有炒作，就算不炒市起碼也可以有股票炒。恒指昨日收市重上25,000點水平，短線20天線會是較大阻力，料下面支持24,500點水平，預期走勢上已逐步回穩。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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