港股保持升勢　ATMX齊漲半成　中生製藥創新高

港股在高位徘徊，恒生指數曾飆468點，高見25,526點，暫維持約400點升幅。國企指數漲逾百點，主板成交660億港元。

納指創新高，資金追捧科技股。騰訊升約5%，於550元上落，貢獻恒指約150點。阿里巴巴及美團點評都升5.1%及5.3%；小米集團漲近半成。另外，舜宇光學飆7.5%，是表現最佳藍籌；瑞聲科技及丘鈦科技都升4.7%。

多隻熱門藍籌都做好，中國生物製藥創10.86元新高，最新報10.72元，升6.5%；石藥集團亦漲2.9%。再有重量級新股上市，香港交易所飆6%報366.8元。

重磅股友邦保險及中國移動齊升1.3%，合力推高大市；滙豐控股及中國平安升0.8%及0.6%。中國銀行、交通銀行及工商銀行逆市跌0.6%及0.7%，是表現最差幾隻藍籌。

【09:21】港交所飆近6% 科技股炒上

新冠肺炎疫苗測試有進展，利好市場氣氛。港股開市升369點或1.47%，恒生指數報25,427點；國企指數高開155點或1.51%，報10,451點。

市值過萬億港元的螞蟻集團落實來港上市，為香港交易所迎來一宗大生意，刺激股價高開5.7%報365.8元，是表現最佳藍籌。

「港版納指」敲定，科技股炒上。騰訊飆近5%，開市報548.5元，貢獻恒指145點。阿里巴巴升5.1%；美團點評升3%；小米集團升3.6%；京東集團升3.9%；舜宇光學及瑞聲科技升4%及3.1%。

其他藍籌股個別發展，重磅股中國平安升2%；建設銀行及友邦保險升1.1%；滙豐控股升0.5%。地產股逆市捱沽，長實及新鴻基地產齊跌1.4%，是表現最差兩隻藍籌；信和置業、九龍倉置業、新世界發展及恒基地產跌0.3%至0.7%。

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