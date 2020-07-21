A股快報：兩市靠穩　螞蟻金服概念股漲停

滬深三大股指齊高開，滬綜指高開16點或0.49%，報3,330點；深成指高開31點或0.23%，報13,480點；創業板指重上2,700點關，高開10點或0.4%，報2,708點。

螞蟻集團計劃在科創板和港交所尋求同步發行上市，螞蟻金服概念全線爆發，匯鴻集團、海泰發展、張江高科、朗新科技、高偉達、新開普、易聯眾等集體漲停。

人民銀行進行100億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，另有300億元逆回購到期，當日實現淨回籠200億元。據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.9862，較上日上調66點子，連升兩日。

截至周一(20日)，上交所融資餘額報7,010.57億元，按日增加42.12億元；深交所融資餘額報6,435.12億元，按日增加55.18億元；兩市合計13,445.69億元，按日增加97.3億元。

銀河證券基金研究中心數據顯示，截至周一，今年以來新發偏股型基金334隻，募集規模為7,702.36億元，超過2015年全年的7,691億元，創下歷史最高紀錄。另外，東方財富Choice數據顯示，7月的最後兩周里還將有13隻偏股混合型基金發行。

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