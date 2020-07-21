【專家點評】麥嘉嘉：恒指科技指數宜分段買
2020年07月21日 10:17
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藥廠阿斯利康(AstraZeneca)與英國牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗最近開始進行人體測試，暫時效果正面，醫藥股受追捧，輝瑞微漲0.69%，亦有利美股與歐股氣氛。A股方面，焦點將落在月底前可能召開的政治局會議如何布局下半年經濟，因而短期內具體經濟政策或處休歇期，除非外圍激盪，否則A股暫可偏穩。
另外，銀保監對保險公司權益類資產配置的監管規定做出調整，容許部分險企提升權益類投資佔比上限，由30%升至35%。不過，首季內險的權益類資產配置比例為22.57%。從未接近原先30%的監管上限。因此，本次新規對大多數保險公司的股票配置的實際影響有限，預期險資並不會大幅度提高權益投資佔比。但險企進行價值投資、長期投資和穩健投資，將長期利好內險股。
另外恒指公布科技指數成分股，將於下周一(27日)正式生效，指數將會追蹤經篩選後最大30間於香港上市的科技企業。主要涵蓋與科技主題高度相關的香港上市公司，包括網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼5大主題業務。騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)及美團點評(03690)入選，據最新權重計算，「ATMX」4大股份權重合計達33.49%。據回溯測試計算數據，恒生科技指數於2019年全年及2020年上半年的回報分別高達36.2%及35.3%，遠勝同期恒生綜指。另外，螞蟻集團公布，將啟動在香港主板及上海科創板同步上市的計劃，其IPO估值至少2000億美元。阿里巴巴持有其33%股份。市場對科網股的關注將進一步提高。策略上，投資者除可分段買入科技指數成分股，亦可以ETF或基金形式參與科技股可避免個股急跌風險及解決選股問題。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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