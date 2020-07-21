【專家點評】麥嘉嘉：恒指科技指數宜分段買

藥廠阿斯利康(AstraZeneca)與英國牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗最近開始進行人體測試，暫時效果正面，醫藥股受追捧，輝瑞微漲0.69%，亦有利美股與歐股氣氛。A股方面，焦點將落在月底前可能召開的政治局會議如何布局下半年經濟，因而短期內具體經濟政策或處休歇期，除非外圍激盪，否則A股暫可偏穩。

另外，銀保監對保險公司權益類資產配置的監管規定做出調整，容許部分險企提升權益類投資佔比上限，由30%升至35%。不過，首季內險的權益類資產配置比例為22.57%。從未接近原先30%的監管上限。因此，本次新規對大多數保險公司的股票配置的實際影響有限，預期險資並不會大幅度提高權益投資佔比。但險企進行價值投資、長期投資和穩健投資，將長期利好內險股。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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