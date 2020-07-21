新冠肺炎：南韓7月首廿日出口按年跌12.8%

南韓媒體引述當地海關數據顯示，受新冠肺炎疫情影響，7月前20天南韓出口按年下跌12.8%，至246億美元。7月全月出口可能錄得連續第4個月下跌，6月份出口為392億美元，按年減10.9%。

期內，主力出口品類表現低迷，石油製品出口跌41.6%、乘用車跌14%、半導體跌1.7%，船舶和計算機周邊產品分別增加48.1%和56.9%。從出口對象來看，面向中東地區下跌40%、日本跌21.9%、歐盟跌11.9%、越南跌9.9%、美國跌2.4%、中國跌0.8%。

南韓7月前20天進口則年減13.7%，至248億美元，貿易逆差約1.5億美元。

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