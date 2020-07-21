【專家樓評】張聖典：淺談加油站未來發展

筆者早前出席一個以本地油站發展為主題的講座，在此藉機和各位分享一下。從傳統的角度出發，物業所處位置幾乎是考量其價值的最重要因素。然而，對油站而言，最靠近消費者的油站價值並不一定最高，其營運銷售方面的效率乃至其盈利能力往往是更重要的參考因素。

據參考資料所示，2003年前的本港油站地皮中標金額大約是1億元或以下，2017至19年則上升至6億元，甚至更高。參考本地2000年初到現時的汽油利潤率數據，汽油毛利由2005年的大約每公升3元上升至目前的約8元，從中可見油站的盈利能力與地皮價值之間的關係。

為了改善空氣污染問題，政府於90年代後期開始計劃引入石油氣的士和公共小巴，並設置12個以免地價方式批出但由政府規管售價的石油氣專用氣站，以推動計劃進展。其後又於2000年實施新批出油站需提供石油氣加氣設施，於2011年更規定石油氣槍應不少於站內油槍總數的四分之一。據去年資料顯示，手專用及非專用氣站合共支援着約18,000輛石油氣的士及約4,500輛石油氣小巴的加氣服務。

隨着12個專用的石油氣站地契即將於2021及2022年底前屆滿，而由政府規管售價並以免地價方式批出的做法被質疑有違自由市場原則，本港的士亦已逐漸走向混能時代，對石油氣需求將有所下降，加上電動車發展所帶來的影響，有意見認為12個免地價專用氣站應回歸至與一般非專用油站無異的招標和營運方式。

上述提議把12個專用氣站重新招標的好處，在於市場上油站數目增加有助穩定油站地皮價格乃至穩定油價，與此同時可優化土地資源的使用效益並增加庫房收益，對此筆者亦認同現在是適當時機進行檢討，以理順本地油站的未來發展。

普縉集團執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理) 張聖典

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