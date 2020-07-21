【全球攬炒】日本6月核心CPI持平 分析指通縮風險仍在

日本公布，6月份包括石油產品，但排除波動大的生鮮食品之核心消費物價指數(CPI)按年持平，中止連續兩個月的下跌勢頭；預期跌0.1%，前值跌0.2%。

至於CPI(除生鮮食品及能源)按年增長0.4%，符合預期，前值升0.4%。CPI按年增0.1%，與預期相同，前值升0.1%。

分析指出，日本通縮風險仍然存在。該國在今年5月底解除全國緊急事態宣言，但近日東京都新冠肺炎疫情趨於嚴峻，令民眾擔憂出現第二波疫情，繼而削減經濟支出，可能延長經濟停滯情況。

日本央行在最新一季的本財年CPI指數預測為下跌0.5%，維持其在2023年前保持低於2%的目標。

市場預期，該國第二季經濟或收縮20%，隨着經濟數據回穩，預計其經濟將在疫情消退後，將會溫和地復甦。

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