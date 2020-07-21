【專家樓評】疫情打擊零售　舖市下行壓力大

受疫情影響，全球旅遊業陷入全面停頓，市民抗疫減少外出消費，網購應運而生，零售業備受衝擊，多個歐美時裝品牌相繼關閉多間分店，甚至撤出香港市場，並增強資源在網上銷售上；而隨着確診感染人數有增加迹象，將令舖位租務添壓力。

在今年短短半年間，國際時裝品牌收縮規模消息不絕於耳，提早離場個案持續，如美國內衣品牌Victoria’s Secret更突然宣布關閉銅鑼灣京華中心之旗艦店，該地舖由地庫至4樓共6層，總面積達51,188方呎(未核實)，月租約700萬元，原租期至2027年8月屆滿，今次提早7年退租；而另一美國服裝連鎖店亦傳出提早離場消息，市場消息指，GAP將於第三季內陸續關閉5間分店，分別位處尖沙咀、銅鑼灣及九龍塘。其位於尖沙咀愛賓商業大廈地下至2樓的旗艦店，總面積約2.55萬方呎(未核實)，月租約120萬元，租期至2022年6月屆滿。

同時，個別國際時裝品牌亦落實不再續租旺區巨無霸舖位。如時裝品牌TOPSHOP時裝決定全面撤出香港，決定不續租中環皇后大道中泛海大廈地下及1樓，涉及面積約1.2萬方呎，於2012年以300萬元承租，其後於2017年以150萬元續租3年。

疫情影響全球經濟環境，不少國際時裝品牌因分店在疫情期間被迫關店停業，而直接影響業績表現，因而需要大減分行數目，重新部署日後發展方向：而隨着近日疫情再度復發，更似有社區擴散迹象，直接打擊零售消費表現，預料對舖位市場有深遠影響，舖位租務下行壓力大。

中原(工商舖)董事總經理 潘志明

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