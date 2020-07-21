港區國安法：嚇窒科技界　初創企業恐爆撤離潮

財經媒體彭博報道，在本月正式生效的《港區國安法》，已顛覆香港科技業，迫使科技公司重新考慮其在香港的業務。當中，最為敏感的是香港的初創企業，他們部分已將數據和員工遷出香港，部分則正在制訂相關計劃。

報道指出，《港區國安法》大幅增強網絡監管權力，企業正面臨海外客戶、供應商對營運數據和網絡服務受到影響的擔憂，許多企業正在制訂應急計劃，並在香港以外的地區重組其業務。而該些公司的行動，可能預示着Facebook及Twitter等互聯網巨頭也會作出類似的決定，因為該些公司同樣面臨不確定性。

香港美國商會最近調查顯示，規模較大的公司正在花時間全面評估《港區國安法》的影響，此外，近半的美國商人表示打算離開香港。

軟件公司Oursky聯合創辦人Ben Cheng透露，公司現在處於進退兩難的局面，因若是遵守香港的法律，可能會違反其他國家的法規。他更指如果有一日聲稱其是一家位於香港的公司，擔心客戶不會予以信任。

事實上，自《港區國安法》生效以來，僅成立12年的Oursky便在短時間內遇到麻煩，一些外國雲端服務供應商拒絕與位於香港的實體合作，並展開評估。Cheng稱，為繞開有關問題，他的公司將在未來1年左右在英國設立辦事處，然後再向日本擴展。

另外，Measurable AI的客戶中，有一半以上是來自美國，其聯合創辦人Heatherm Huang亦稱，目前可能是公司重新考慮如何重組或在香港以外開展業務的好時機，公司正加快部署有關計劃，擬將部分業務發展和銷售轉移至新加坡和紐約。

能源技術初創企業Liquidstar聯合創辦人Scott Salandy-Defour直言，香港是一個非常昂貴的城市，要在此創業已經相當困難，即使在《港區國安法》出台之前，香港的局勢已充滿中美在從貿易到人權的一切問題上的緊張關係；投資者對與中國有聯繫的人和企業非常謹慎，新法律「就像棺材裏的最後一根釘子」，他現在計劃搬遷到新加坡。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626