【新冠肺炎】調查：68%港中型企業每月收入跌兩至五成

渣打銀行調查顯示，超過一半的香港中型企業預期，需時最少6至12個月才可從新冠肺炎疫情的打擊中復甦。相較於疫情前，不少企業更熱衷於轉型至靈活的營運模式及運用科技支持業務增長。

調查訪問了中國、香港、印度、馬來西亞及新加坡超過200間中型企業的決策者，逾七成受訪者表示，會優先透過提升營運靈活度和彈性支持業務增長。隨着一些市場逐步放寬封鎖限制，企業踏入復甦道路，這些企業認為確保營運模式能抵禦衝擊較「利用科技與競爭對手區分」和「向客戶提供更多增值方案」更為重要。

在香港，受訪者亦認為「提升企業營運靈活度及彈性」和「利用科技與競爭對手區分」是兩大推動業務增長的優先工作，但他們同時表示有需要更關注風險。

調查亦反映這些業務在新冠肺炎疫情下表現脆弱。61%受訪者表示每月收入錄得20%至50%的跌幅，53%受訪者認為需要最少6至12個月才可在疫情的影響中復甦及回復穩定營運。

香港受訪者的情況則略為悲觀，有68%受訪者受訪者指每月收入下跌20%至50%，五成半預期要6至12個月才可從疫情中復甦，36%的受訪者更認為復甦期會長達12至24個月。

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