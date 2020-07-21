港股格局：陳炳強料阻力位在26600點

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，隔晚美股三大指數上升，其中納指更再創新高。內地股市方面，滬綜指回落至20天線水平出現支持，料可持續反彈。港股在中美股市向好下，短線上升動力仍然存在，恒指上方阻力位在26,600點，支持位則於24,000點，預料大市將在此區間徘徊上落。

另外，A股勢頭轉強，中證監亦發文鼓勵券商基金併購重組，消息刺激龍頭券商股炒高。陳指內地經濟有下行壓力，希望刺激資本市場帶活經濟，因此A股市場仍值得憧憬，券商股具留意價值。另外，內地放鬆保險公司投資股票的比例，料保險公司資產價值有較大上升空間，內險股亦可留意。

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