港元拆息︰1個月再跌至0.25厘 續創近4年新低
2020年07月21日 11:49
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(中新社圖片)
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至0.051厘，中止8連跌；1星期報0.09厘；與樓按相關的1個月再跌至0.25厘，呈8連跌，續創近4年新低；3個月為0.47厘。
21/7/2020
隔夜 0.05196厘
1星期 0.09607厘
2星期 0.15571厘
1個月 0.25964厘
2個月 0.37643厘
3個月 0.47750厘
6個月 0.67125厘
12個月 0.99077厘
20/7/2020
隔夜 0.05024厘
1星期 0.10768厘
2星期 0.16821厘
1個月 0.27500厘
2個月 0.38375厘
3個月 0.48982厘
6個月 0.68196厘
12個月 0.99196厘
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