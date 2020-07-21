港元拆息︰1個月再跌至0.25厘 續創近4年新低

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至0.051厘，中止8連跌；1星期報0.09厘；與樓按相關的1個月再跌至0.25厘，呈8連跌，續創近4年新低；3個月為0.47厘。

21/7/2020

隔夜 0.05196厘

1星期 0.09607厘

2星期 0.15571厘

1個月 0.25964厘

2個月 0.37643厘

3個月 0.47750厘

6個月 0.67125厘

12個月 0.99077厘

20/7/2020

隔夜 0.05024厘

1星期 0.10768厘

2星期 0.16821厘

1個月 0.27500厘

2個月 0.38375厘

3個月 0.48982厘

6個月 0.68196厘

12個月 0.99196厘

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626