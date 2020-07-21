【高盛推介】港交所抽升 留意高敏感度購證
2020年07月21日 12:04
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高盛(亞洲)有限責任公司：恒生指數公司下周一(27日)推出恒生科技指數，有券商指此指數會吸引一些投資者從納指轉移到該指數成分股中，並會吸引更多高質素中國科技公司來港上市。香港交易所周二(21日)早段因消息做好，創出379港元新高。
港交所窩輪近日見資金流走，以過去5個交易日計，港交所認購及認沽證分別有約2,700萬及400萬元流走。周二早段股價做好，即市見資金重回相關產品作部署。
投資者如看好港交所，低面值、高敏感度的選擇可留意港交所購證(16932)，行使價428.88元，2021年1月15日到期，實際槓桿6.9倍。
而較貼價、高槓桿則可留意港交所購證(16361)，行使價388.2元，2020年11月23日到期，實際槓桿7.4倍，價外認購證中槓桿最高
相反，投資者如看淡港交所，現時市場上貼價港交所認沽證的選擇不多，可留意少數較貼價的沽證(17173)，行使價328.08元，2020年12月30日到期，實際槓桿6.2倍，少數較貼價、行使價310至370元之間產品中槓桿最高。
港交所牛熊證方面，看好可留意牛證(53448)，收回價335.18元，行使價333.18元，換股比率100，槓桿比率10.1倍。
看淡則可留意港交所熊證(50757)，收回價390元，行使價392元，換股比率500，槓桿比率14.1倍。
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