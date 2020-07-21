科技股爆升：林嘉麒料資金續炒相關板塊 首選阿里
2020年07月21日 12:06
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恒生指數公司公布將推出科技指數後，多隻科技股輪流升。宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指，以往市場會等待指數以至基金成立後，資金才會流入相關股份，由於恒指公司透露已有很多機構查詢相關推出的產品，甚至是一些中港兩地認可的基金，故按目前形勢推算，資金應會持續流入科技股。
而從早前內地合共有過萬億規模的港股通基金來看，中長線香港上市的科技股可能會增加幾千億元成交，首幾大指數成分股的日均成交多一至兩成也是易事。
他認為，科技指數首數隻重磅股勢必受惠，特別是阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)、美團點評(03690)和小米集團(01810)，未來資金流入的情況會更加明顯。他指，阿里巴巴的表現較好，因其在科技指數的比重最高,加上阿里尚有被納入恒指成分股的憧憬，料續吸引資金追入。另外，投資者亦可憧憬美團和小米下月會被納入為藍籌，相信短線仍有炒作。
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