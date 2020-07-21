科技股爆升：林嘉麒料資金續炒相關板塊　首選阿里

恒生指數公司公布將推出科技指數後，多隻科技股輪流升。宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指，以往市場會等待指數以至基金成立後，資金才會流入相關股份，由於恒指公司透露已有很多機構查詢相關推出的產品，甚至是一些中港兩地認可的基金，故按目前形勢推算，資金應會持續流入科技股。

而從早前內地合共有過萬億規模的港股通基金來看，中長線香港上市的科技股可能會增加幾千億元成交，首幾大指數成分股的日均成交多一至兩成也是易事。

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