【全球救市】歐盟就6.6萬億元復甦基金方案達成協議

外電報道，歐盟領導人同意發行7,500億歐元(約6.6萬億港元)復甦基金，以協助成員國應對疫情對經濟的衝擊。

今次協議是經過4日激烈談判後所達成的，基金將提供3,900億歐元贈款及3,600億歐元的低息貸款。

緊急資金不僅將為遭受疫情影響最重的南歐經濟體提供重要的財政支持，而且可以證明歐盟可以為有需要的成員提供有意義的團結。歐洲有十萬多人死於疫情，並且需要重建經濟，投資者正在尋求團結一致以維持股票的反彈。

外電引述歐盟領導人理事會主席Charles Michel隨後在新聞發布會上表示，這項協議發出了一個具體的信號，表明歐洲是採取行動的力量，相信這項協議將被視為歐洲旅程中的關鍵時刻。

有意大利官員表示，意大利可能成為該計劃的最大受益者，預計初步將獲得約820億歐元的贈款及約1,270億歐元的貸款。

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