【瑞通推介】騰訊國壽輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者關注美國國會展開新一輪刺激方案的討論，另新冠肺炎疫苗研究有正面進展。道指隔晚好淡爭持，收報26,680點，升8點或0.03%；納指更升2.5%，創收市新高。

恒指周一(20日)在兩萬五附近反覆上落，收報25,057點，跌31點或0.1%。周二(21日)早段回升逾400點，高位重上25,500點。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾2,500萬港元，其淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近480萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周一其牛證街貨重貨區為收回價24,500至24,599點，而熊證街貨重貨區為收回價25,700至25,799點。

恒生指數公司將於下周一(27日)推出恒生科技指數，追蹤在港上市的科技企業，騰訊控股佔指數權重逾8.5%。該股周一於10天和20天線之間好淡角力，最終微升0.2%收市，報522.5元。周二早段抽升逾6%，上破550元。周一有超過1,800萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾310萬元淨流出。

中銀保監提高保險公司投資權益類資產比例上限，配合有券商指內險行業正強勁復甦，以及A股回升，帶動內險股揚升。當中，中國人壽周一飆升8.3%，收報19.52元，重越10天線，是表現最佳藍籌。周二早段曾升逾3%，突破20元關口。周一分別有逾2,300萬元和約140萬元淨流入其好倉和淡倉。

內地擬把防災等重大工程納入第14個5年規劃統籌考慮，加上市場憧憬下半年水泥價格反彈，相關股份受資金追捧。中國建材周一曾抽升15.9%至9.91元，創52周高，收市報9.74元，大漲13.9%，成交顯著增加。股份周二早段曾再升逾2%，升破10元，惟其後受阻，由升轉跌。周一分別有逾290萬和10萬元淨流入其好倉和淡倉。

中汽協預料下半年國內車市將進入相對平穩的發展過程，基本與去年持平。另內地早前推出新能源汽車下鄉政策，比亞迪周一收12.2%於77.45元，盤中高見78.8元，收復10天線。股份周二早段一度升逾5%，高見81元以上。周一有少量資金淨流入其好倉，另淡倉同日有接近80萬元淨流入。

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