【零售浩劫】羅兵咸永道料香港全年零售銷售跌19.7%

羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港主管合夥人鄭煥然在網上發布會指出，香港疫情自7月起迎接新一輪爆發，香港零售銷售數據不容樂觀。他預計於低基數下，零售銷售將在11月轉升，全年零售業總銷貨價值料為3,460億港元，按年跌19.7%。

鄭預計，6至10月相關數字會續跌，並於11月轉升，前提是第三波疫情在8月底、9月初可以消退，並不再有第四波爆發，且封鎖措施在10至11月解除。

他又表示，即時疫情爆發前奢侈品市場已開始轉向內地市場，經歷社會事件及疫情後，相信不經香港、直接打入內地市場的國際品牌會增加。不過，他亦相信國際品牌對內地市場認識不夠深，有關做法成效未必高。至於旗下客戶下半年部署較保守，但不至於短期內撤離香港。

他直指香港政府需要努力改善香港營商環境，維持作為旅遊目的地的競爭力，以及東方之珠、購物天堂等形象。至於本地零售商在疫苗成功研發前，仍需受制於疫情制訂策略，不可只偏重線下銷售，同時需爭取內地市場份額。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626