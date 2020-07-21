【高盛推介】科投股受惠飆升 ATM認購證精選
2020年07月21日 12:24
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高盛(亞洲)有限責任公司：美國科技股周一(20日)明顯做好，納指創收市新高，帶動在港科技股周二(21日)早段向好。另外，恒生指數公司下周一(26日報推出恒生科技指數，相關成分股做好。
近日資金積極流入騰訊認購證，以過去5個交易日計，有約8,400萬元流入，是同期最多資金流入的相關資產。
現時市場上貼價或輕微價外證騰訊認購證的面值都較高，因此投資者轉移留意較價外的產品以尋找低面值的選擇，所以現時最活躍的騰訊認購證行使價都高於620元，但部分面值都接近甚至已經高於0.25元。投資者如看好騰訊可留意低面值、高敏感度的購證(15954)，行使價658.88元，2021年1月11日到期，實際槓桿7.2倍。
騰訊認沽證的情況類似，貼價產品的面值都偏高，投資者如看淡騰訊可留意較貼價、低面值的沽證(15568)，行使價470元，2021年1月4日到期，實際槓桿6.4倍。
阿里巴巴股價周二早段同樣做好。阿里相關窩輪近日則見資金流走，以過去5個交易日計，其認購及認沽證分別有約2,900萬及300萬元流走。周二早段股價做好，即市見資金重回相關產品作部署。
阿里認購證的情況亦相近，較貼價的50兌1阿里認購證面值都高於0.25元，所以投資者都轉移留意較價外的產品。有部分投資者會留意100兌1，但若同是低於0.25元的產品計，100兌1證的敏感度是50兌1的一半，相對不吸引，投資者如看阿里並希望部署低面值、高敏感度證，可留意購證(17651)，行使價328.98元，2021年1月21日到期，實際槓桿7.5倍。
投資者如看淡阿里，則可留意貼價阿里沽證(17621)，行使價230元，2021年1月20日到期，實際槓桿4.3倍。
美團點評股價升幅與上述兩股相若，周二早段重上200元水平。以過去5個交易日計，美團認購證錄得約3,600萬元流入，是同期三大資金流入的相關資產。
投資者如看好美團，低面值、高敏感度的選擇可留意購證(16145)，行使價250.88元，2021年1月11日到期，實際槓桿5.6倍。相反，投資者如看淡美團，可留意同樣是低面值的沽證(15673)，行使價166.56元，2020年12月10日到期，實際槓桿4.6倍。
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