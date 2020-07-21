【高盛推介】科投股受惠飆升　ATM認購證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：美國科技股周一(20日)明顯做好，納指創收市新高，帶動在港科技股周二(21日)早段向好。另外，恒生指數公司下周一(26日報推出恒生科技指數，相關成分股做好。

近日資金積極流入騰訊認購證，以過去5個交易日計，有約8,400萬元流入，是同期最多資金流入的相關資產。

阿里巴巴股價周二早段同樣做好。阿里相關窩輪近日則見資金流走，以過去5個交易日計，其認購及認沽證分別有約2,900萬及300萬元流走。周二早段股價做好，即市見資金重回相關產品作部署。

美團點評股價升幅與上述兩股相若，周二早段重上200元水平。以過去5個交易日計，美團認購證錄得約3,600萬元流入，是同期三大資金流入的相關資產。

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