中國經濟：內地7月信用債違約回升兼創4個月高位

財經媒體彭博統計顯示，7月以來，中國在岸市場發生的新發債券違約事件涉及本金約83億元人民幣(下同)，創下3月份以來高位，終結連續3個月回落的態勢。年初至今，境內信用債違約總額超500億元。

方正證券分析師齊晟稱，當前的違約債券更多還是在消化存量的過程，融資環境邊際收緊，資金利率在近期有所抬升，對企業通過債券融資也有一定影響。

國泰君安信用分析師劉毅在報告中表示，第三季為信用債到期高峰，債券周轉壓力有所加大，若發行人不願面對現實，仍想維持低成本融資，則寬信用政策傳導或不順，可能會小幅提升信用債市場壓力。

今年在新冠肺炎的衝擊下，內地金融監管機構針對債券違約處置推出新的政策指引，鼓勵企業嘗試通過展期、置換等形式緩解或延遲即將到期的債務壓力，境內債市違約情況一度顯緩和迹象，上半年境內債券違約總額按年下降逾兩成。

隨着經濟持續復甦，貨幣寬鬆步伐近兩個月明顯放緩，債券市場利率出現普遍走升態勢，信用債取消發行量升至逾兩年半高位。

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