人民幣速遞：分析料短期或續波動　阻力位睇6.95

周二(21日)人民幣匯價先升後回軟，在岸人民幣(CNY)最新報6.9936兌每美元，按日跌24點子，離岸人民幣(CNH)則報6.9919，每百港元兌90.2元人民幣。

華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，隨着資金流入中國內地股市的步伐放慢，人民幣受到的支撐有限。不過市場對歐盟峰會即將就復甦基金計劃達成協議的憧憬，推升歐元並使美元受壓，預計短期內人民幣或繼續波動，下一個阻力位為6.95。

豐業銀行策略師高奇指出，未來幾個月新冠肺炎疫苗測試或有更多的進展，將不斷提振風險情緒，隨着人民幣再度升破7的支撐位，預計近期仍有上行空間。

展望下半年走勢，建設銀行報告則指，中美關係將成為主導人民幣匯價的主要原因，若美國疫情出現再次反覆，金融市場情緒將再受打擊，另中美爭端亦有機會升級，人民幣屆時將會承壓。

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