疫情拖累收入　瑞銀第二季盈利跌11%

瑞銀集團公布，2020年第二季度的淨利潤為12.3億美元，較去年同期的14億美元下降11%，這是由於新冠肺炎大流行，為集團收益帶來壓力。分析師此前預期其淨利潤為9.73億美元。第二季度，該行經營利潤錄得74億美元，除稅前利潤15.8億美元，期內貸款損失撥備2.72億美元，普通股一級資本充足率13.3%，高過分析師預估的12.7%。

瑞銀稱，鑑於金融市場動盪使瑞銀投資銀行的營業利潤激增，上一季度歸屬股東的淨利潤16億美元。但該行警告，隨着大流行開始在全球蔓延，未來幾個季度的前景將不確定，最終或使全球經濟陷入停滯。

瑞銀集團行政總裁Sergio Ermotti稱，面對充滿挑戰的環境，該行正適應和加快變革的步伐，以支持客戶、員工和經濟。

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