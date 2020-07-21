【專家點評】邵志堯：新媒體興起帶來新商機

從2007年喬布斯的智能電話和通訊網絡速度的提升，出現了大量的新媒體和電子商務軟件。新媒體包括視頻、音頻、文字和圖片，從前只有企業才可以擁有媒體，今天是「自媒體」的年代，每個人都可以在不同的媒體平台發揮自己的才能，發表自己想宣揚的信息，記錄自己的生活點點滴滴。攝影技術高超的可以用微博、Billibilli、抖音；擅長說故事的可以用喜馬拉雅；喜歡唱歌的用全民K歌；寫文章灑家的用小紅書。

每一個媒體的市場定位也不一樣，每一個媒體也有它的閉環生態。以全民K歌為例，它有自己發行的K幣，參與者用他/她的歌聲獲得K幣，參與者如想獲取更高質素的伴秦音樂，便需要付出真金白銀購買K幣，或者歌唱老師可以提供教學給參與者的服裝，從而賺取K幣。

雖然上述全是圍繞在音娛樂，和互聯網最主要的兩大重心精神消費和平台搭建分不開，跟比特幣不一樣的是，每一個參與者和服務提者都有努力付出，並不是無中生有。但當參與人數到達飽和的時候，平台便會打其他主意，由娛樂文化轉向電商，販賣商品和服務，從娛樂走向商品化。

在電商方面，初期全是圍繞在配對買家和賣家，但隨着電商數量愈來愈多，電商要加入多些娛樂元素去吸引眼球，令到電商娛樂化，從而把媒體軟件和電商的界線模糊化了，定位由從前很清晰變成今天客戶有重疊，互相競爭客源，正是目前的狀況。由於互聯網是一個沒固定答案的新事物，大家正看看事態的最新發展。

他們雙方都千方百計去吸引粉絲，從線上鬥到線下，近期多在一些線下平台如產業園，尤其是以網紅產業為主的做線下活動，畢竟人除了要在虛擬的世界去溝通，也需要肉體上面對面的接觸，可能這就物極必反的道理。全民K歌搞了些線下的音樂會和比賽令用戶的黏度提高，電商也搞一些線下產品推介會，令客戶可以親身觸摸和感受產品的質地和實實在在的感覺，網紅基地產業園左右逢源。

江西財經大學客座教授 邵志堯

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