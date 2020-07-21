港企調查：疫情下更重視數碼化　過半料彈性工作安排成新常態

滙豐調查於4月至5月訪問14個市場逾2,600家公司，當中包括200家香港企業。被問及過去數個月面對逆境的準備程度，六成港企表示雖已作出適度準備，但仍有不足之處。疫情促使他們更關注業務多元化和數碼化的進程，並會提升供應鏈的透明度，以應對未來的挑戰。

當前逆境凸顯數碼化和業務多元性的重要性，而香港企業早在疫情之前，已在業務規劃中考慮到該兩項要素。過半港企決策者指出，公司於過去兩年已有投放資源於創新科技(54%)或採取多元化的業務發展策略(59%)。受訪公司亦表示，將於未來5年更注重投資於該兩個範疇，為應對持續不穩的經濟環境作出準備。

此外，過半港企認為彈性工作安排於未來兩年將成新常態，而採用創新科技更是當中的關鍵。雖然疫情期間親身會面的機會大減，但因為採用了虛擬會議和數碼協作工具，約八成受訪企業卻表示反而感到與員工、客戶和供應鏈合作夥伴的距離更近。

供應鏈不穩是疫情下另一令企業關注的議題。調查結果發現，63%的香港企業表示，將於未來一至兩年推出措施，以加強供應鏈的可靠度及穩定性。公司將檢視與供應鏈相關的合作夥伴，確保他們以具透明度(45%)和環境可持續的方式營運(32%)。

業務運作的可持續性為提升企業抗逆力的另一因素。大部分(87%)企業認為疫情提供了業務轉型的機會，助他們在環保方面建立更穩固的基礎，以重新發展業務。近半受訪企業稱會密切監察可持續基建，以及推動低碳經濟的能源轉型等發展對本身業務的影響。

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，疫情無疑影響營商環境，為企業營運帶來不穩，但與此同時亦提供契機，讓企業重新思考業務發展的優次，不少企業更視目前時艱為轉型時機，以作更長遠的規劃提升抗逆力。

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