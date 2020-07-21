【新冠肺炎】亞太區借款人總計發行4578億元抗疫債券

隨着投資者對債券的需求增長，更多亞洲借款人將發行債券，以對抗新冠肺炎疫情提供資金。根據彭博匯編的數據，今年到目前為止，亞太地區借款人總計發行了587億美元(折合約4,578億港元)的抗疫債券，與世界各國一起試圖緩解疫情影響。亞洲開發銀行和四家南韓借款人7月亦發行此類債券。

滙豐債券資本市場全球聯席主管Sean McNelis表示，這種債券受到了投資者的熱捧，我們當然希望這一趨勢在整個亞太地區持續到今年餘下時間，而令人鼓舞的是，資本市場在為整個地區的疫情應對提供資金方面發揮著關鍵作用。

該行稱，抗疫債券的出現已經成為今年社會和可持續性債券發行成長背後的主要驅動力。隨着新冠病毒凸顯了環境、社會和治理債務的重要性，此類債券的投資者基礎將繼續擴大，資產管理機構愈來愈多地推出用於投資ESG債券的基金。

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