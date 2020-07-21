科技股爆升：貝索斯個人財富單日暴增千億元創紀錄

財經媒體彭博報道，亞馬遜創辦人貝索斯的淨資產周一(20日)暴增130億美元(約1,014億港元)，創下彭博億萬富豪指數2012年開始編制以來最大個人財富單日增長。

亞馬遜股價周一飆升7.9%，創下2018年12月以來最大漲幅，受網上購物的樂觀前景提振。該股股價今年以來上漲了73%。

儘管美國經濟陷入大蕭條以來的最大衰退，這位56歲的全球首富淨資產今年以來增長了740億美元，至1,893億美元。他的個人財富超過了埃克森美孚、Nike和麥當勞等巨頭的市值。

貝索斯的前妻麥肯齊·貝索斯的淨資產周一也增加了46億美元，個人財富排名全球第13名。

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